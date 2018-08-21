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İzmir'de Kurban Bayramı'nın bilançosu ağır! 632 kişi yaralandı

İzmir'de Kurban Bayramı dolayısıyla kurban keserken 632 kişinin çeşitli yaralanmalarla hastanelere başvurduğu öğrenildi.

21 Ağustos 2018 Salı 22:42
İzmir'de Kurban Bayramı'nın bilançosu ağır! 632 kişi yaralandı

İzmir İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, İzmir'de Kurban Bayramında kurbanlık keserken yaralanan 632 kişi çeşitli hastanelere başvurdu. 

Kurban Bayramının ilk gününde acemi kasap bilançosu İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açıklandı. Alınan bilgiye göre, 632 kişi, kurbanlık keserken çeşitli yaralanmalarla hastanelere başvurdu. İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, "Hastanelerimizde uzman doktorlarımız, hemşirelerimiz, sağlık personelimiz ile nöbetteyiz ama kurban kesen vatandaşlarımızın da bu konuda mutlaka dikkatlice olması gerekiyor. Eğer profesyonel değillerse cok keskin bıçakları eline alıp kurban kesmelerinin tehlikeli olduğunu ifade etmek isterim. Kurban kesim alanlarında profesyonel olarak bu konuda yardımcılar bulunuyor. Profesyonel olmayan kimseler bazen kurbanlık keserken kendilerine zarar veriyor. Biz hastanelerimizde hastalarımız için elimizden geleni yapıyoruz ancak temennimiz böyle yaralanmaların olmaması" dedi. 

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 22:42
  1. İzmir
  2. Kurban bayramı

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