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Aktüel İzmir'de Kovid-19 tedbir ve kısıtlamalarına uymayan 1198 kişiye ceza
Aktüel

İzmir'de Kovid-19 tedbir ve kısıtlamalarına uymayan 1198 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2021-01-01 15:33:04 -
İzmir'de Kovid-19 tedbir ve kısıtlamalarına uymayan 1198 kişiye ceza

İZMİR (AA) - İzmir'de son 24 saatte Kovid-19 tedbirleri ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı tespit edilen 1198 kişiye ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 ile mücadele kapsamında maske ve sosyal mesafe tedbirleriyle dün saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimlerine devam ediyor.

Son 24 saatte yapılan denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 594 kişi, maske takmadığı belirlenen 566 kişi ve sosyal mesafe kuralına uymayan 38 kişi olmak üzere toplam 1198 kişiye idari para cezası uygulandı.

İş yerlerine yönelik denetimler kapsamında da 1 iş yeri hakkında adli, 2 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı.


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