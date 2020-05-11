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Aktüel

İzmir'de Kovid-19 tedavisi gören 138 tutukludan 132'si taburcu edildi

Yeniakit Publisher
2020-05-11 16:52:15 -
İzmir'de Kovid-19 tedavisi gören 138 tutukludan 132'si taburcu edildi

İZMİR (AA) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 138 tutuklu/hükümlüden 132'sinin taburcu edildiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Kovid-19'dan etkilenen 138 tutuklu/hükümlünün sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındığı belirtildi.

Söz konusu hastalardan 132'sinin taburcu edilerek cezaevlerine döndüğü vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kişiler cezaevlerinde izole edilen alanlarda tutulmaktadırlar. Halen hastanedeki 6 tutuklu/hükümlünün tedavisi devam etmektedir. Bunlardan ikisi kurumumuza sevk ile gelen kişilerden olup kabulde yapılan kontrollerde koronavirüs belirtileri gözlenince hastaneye sevk edildi. Ceza infaz kurumlarımızda Kovid-19'dan etkilenen tutuklu/hükümlülerin tamamının genel sağlık durumları iyidir. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda kurumlarımızda alınan tedbirler titizlikle uygulanmaktadır."


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