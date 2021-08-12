İzmir'de korkutan yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi
İzmir’in Foça ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler 2 helikopter ve 9 arazöz ile yangına müdahale ediyor.
İzmir’in Foça ilçesinde orman yangını çıktı, ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Foça ilçesi Kozbeyli bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Ekipler sevk edildi
Yangın sonrası bölgeye ekipler sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ve 9 arazözün yangına müdahale ettiği belirtildi.