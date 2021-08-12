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Yaşam İzmir'de korkutan yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi
Yaşam

İzmir'de korkutan yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

İzmir’in Foça ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler 2 helikopter ve 9 arazöz ile yangına müdahale ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-12 16:17:00 - 2021-08-12 16:25:59

İzmir’in Foça ilçesinde orman yangını çıktı, ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Foça ilçesi Kozbeyli bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Ekipler sevk edildi

Yangın sonrası bölgeye ekipler sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ve 9 arazözün yangına müdahale ettiği belirtildi.

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