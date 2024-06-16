İzmir'de korkutan yangın

Geçtiğimiz gece, henüz belirlenemeyen bir nedenle ‘Pınar’ adlı çalılık alanda başlayan yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek zeytinlik alana sıçradı. Bayındır Orman İşletme Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri çok sayıda arazöz ve itfaiye aracıyla alevlere hızla müdahale etti. Çalıların tutuşmasıyla zaman zaman boyu 4-5 metreyi bulan alevlerin Yakacık köyüne sıçraması ihtimaline karşı teyakkuza geçildi. Ekiplerle birlikte köylülerin de söndürme çalışmalarında yer aldığı yangın gece geç saatlere doğru kontrol altına alındı.