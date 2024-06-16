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Yaşam İzmir'de korkutan yangın
Yaşam

İzmir'de korkutan yangın

Yeniakit Publisher
2024-06-16 01:13:00 -
İzmir'de korkutan yangın

İzmir’in Bayındır ilçesine bağlı Yakacık köyü yakınlarında çıkan orman yangını, köy sakinlerini korkuttu.

Geçtiğimiz gece, henüz belirlenemeyen bir nedenle ‘Pınar’ adlı çalılık alanda başlayan yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek zeytinlik alana sıçradı. Bayındır Orman İşletme Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri çok sayıda arazöz ve itfaiye aracıyla alevlere hızla müdahale etti. Çalıların tutuşmasıyla zaman zaman boyu 4-5 metreyi bulan alevlerin Yakacık köyüne sıçraması ihtimaline karşı teyakkuza geçildi. Ekiplerle birlikte köylülerin de söndürme çalışmalarında yer aldığı yangın gece geç saatlere doğru kontrol altına alındı.

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