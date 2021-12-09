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Yerel İzmir’de korkutan yangın
Yerel

İzmir’de korkutan yangın

İzmir’in Konak ilçesinde 5 katlı otelin çatısında çıkan yangın paniğe neden olurken, müşteriler tedbir amaçlı olarak otelden tahliye edildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 02:24:00 -
İzmir’de korkutan yangın

Yangın, saat 00.15 sıralarında İsmet Kaptan Mahallesi 1370 Sokak’ta bulunan 5 katlı otelin çatısında çıktı. Otelin çatı katından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince az sayıdaki müşteri otelden tahliye edilirken, ekipler alevlere müdahale etti. Yapılan çalışmalar neticesinde yangın, diğer katlara ve yan binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan, yangının söndürülmesinin ardından müşteriler tekrardan otele dönerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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