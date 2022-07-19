  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İzmir'de korkunç olay
Gündem

İzmir'de korkunç olay

İzmir'in Konak ilçesinde denizde, üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-19 13:22:00 -
İzmir'de korkunç olay

Pasaport İskelesi açıklarında dün saat 10.30 sıralarında denizde hareketsiz duran kişiyi görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bölgeye sevk edilen Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri hareketsiz yatan kişiyi karaya çıkartı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23