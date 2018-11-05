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İzmir'de korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

İzmir'in Menderes ilçesinde bir kamyon ile minibüs çarpıştı. Meydana gelen kazada 13 kişi yaralandı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 17:23
İzmir'de korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

İzmir'in Menderes ilçesinde kamyonun şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüse çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi'nde yolcu almak için duran 35 M 9511 plakalı minibüse, henüz sürücüsü tespit edilemeyen İZSU'ya ait 35 U 0991 plakalı kamyon arkadan çarptı.

Kazada, ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 13 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ambulanslarıyla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 17:23
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