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Yerel İzmir'de korkunç kaza! 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yerel

İzmir'de korkunç kaza! 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kamyonetin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-12-28 16:21:00 -
İzmir'de korkunç kaza! 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Örnekköy Mahallesinde Ş.B'nin (40) kullandığı kamyonet, evinin bulunduğu sokakta oynadığı belirtilen 4 yaşındaki Berat Kaçar'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk, mahalle sakinleri tarafından İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Park Hastanesi'ne götürüldü.

Berat Kaçar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan çocuğun ailesi ve yakınları, hastane önünde sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri, kamyonet sürücüsünü gözaltına aldı.

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