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Aktüel İzmir'de köpeğine 4 köpeğin saldırdığını belirten kişi şikayetçi oldu
Aktüel

İzmir'de köpeğine 4 köpeğin saldırdığını belirten kişi şikayetçi oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-28 17:24:48 -
İzmir'de köpeğine 4 köpeğin saldırdığını belirten kişi şikayetçi oldu

İZMİR (AA) - İzmir'deki bir parkta köpeğine 4 köpeğin saldırdığını öne süren kişi karakola başvurdu.

Karabağlar ilçesinde yaşayan Fahrettin Yörek, AA muhabirine, dün evlerinin yakınındaki çocuk parkında, kızı Ece Yörek'in gezdirdiği "Şanslı" isimli köpeklerine, tasmasız ve ağızlıksız olarak dolaştırılan pitbull ve dogo Argentino ırkı 4 köpeğin saldırdığını söyledi.

Kızının bağırması üzerine parka gittiğini anlatan Yörek, Şanslı'yı diğer köpeklerin ağzından zor aldığını söyledi.

Yörek, olaydan sonra köpeklerin sahibinin kaçtığını, kendilerinin de Şanslı'yı veterinere götürdüğünü dile getirdi.

Yeşilyurt Polis Karakolu'na giderek köpeklerin sahibinden şikayetçi olduğunu aktaran Yörek, şöyle dedi:

"Sahibi başlarındaydı ama köpeklerin ağızlık ve tasması yoktu. Bu park çocuklarımızın, yaşlılarımızın gezdiği, hava aldığı bir yer. Biz de psikolojik olarak etkilendik. Böyle olayların tekrarlanmamasını arzu ediyoruz. Bugün bizim başımıza gelen başka birinin başına gelebilir. Önlem alınması gerektiğini düşünüyoruz. Sonuçta biz de hayvanseveriz. Bu olay tekerrür etmesin diye şikayetçi oldum."

Yörek, köpeğinin tedavisinin 10 gün süreceğini de sözlerine ekledi.


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