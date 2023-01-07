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Yerel İzmir’de kokain operasyonu!
Yerel

İzmir’de kokain operasyonu!

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Aliağa’da bir limanda gerçekleştirilen operasyonda 25,8 kilogram kokain ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-07 12:21:00 -
İzmir’de kokain operasyonu!

İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bağlı Aliağa Bölge Amirliği ekipleri tarafından Ekvator’dan Türkiye’ye deniz yoluyla gelecek olan bir konteyner gerçekleştirilen risk analizi sonucunda şüpheli olarak değerlendirildi.

Gümrük Muhafaza Ekipleri tarafından takibi yapılan konteyner eş zamanlı şekilde Ticaret Bakanlığı’nın analiz programlarınca da takip edilerek x-ray taramasına sevk edildi. Yapılan tarama sonucunda bazı bölgelerde şüpheli yoğunluklar olduğu görülmesinin akabinde uzman personel tarafından gerçekleştirilen detaylı aramada konteynerdeki eşyalar incelemeye alındı.

Narkotik dedektör köpeklerinin de dahil olduğu aramada uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen paketler tespit edildi. Uyuşturucu analiz kitleriyle yapılan ölçümler sonucunda maddenin kokain olduğu tespit edilirken yapılan tartımda toplam 25,8 kilogram kokain ele geçirildiği belirlendi.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin analiz programları üzerinden ve sahadaki ısrarlı takipleri neticesinde gerçekleştirilen başarılı operasyonla zehir tacirlerine bir darbe daha vurulmuş oldu.

Olaya yönelik soruşturmanın Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği bildirildi.

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