  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İzmir'de kız kaçırarak zorla alıkoyan kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-14 16:37:37 -
İzmir'de kız kaçırarak zorla alıkoyan kişi tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde komşusu olan 24 yaşındaki kızı şubat ayında kaçırarak kırsal bölgede alıkoyan kişi, jandarma operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

Yeşilköy Mahallesi'nde şubat ayında komşu kızı T.K'yi (24) kaçırarak kırsal mahalledeki bir evde alıkoyan, evleneceğini söylemesi üzerine mart ayında kızı serbest bırakan Ali B'nin (29) yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Kızın babası A.K'nin, Ali B'nin evinin yakınında görüldüğünü ihbar etmesi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, evinden kaçmaya çalışan zanlıyı yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Olay

Ödemiş'te 25 Şubat 2020'de T.K'nin Ali B. ve S.Ç tarafından zorla otomobile bindirilerek kaçırıldığı iddia edilmişti.

Yakalanan S.Ç, tutuklanmasının ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı