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Aktüel

İzmir’de kısıtlamaya uymayanlara 3 milyon 620 bin lira para cezası

İzmir’de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bin 715 kişiye toplamda 3 milyon 620 bin lira para cezası uygulandığı öğrenildi.

2020-04-27 00:04:04 -
İzmir’de kısıtlamaya uymayanlara 3 milyon 620 bin lira para cezası

İzmir’de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bin 715 kişiye toplamda 3 milyon 620 bin lira para cezası uygulandığı öğrenildi.


İçişleri Bakanlığından yayınlanan genelgenin ardından 23 Nisan 2020 ve 27 Nisan 2020 tarihleri arasında 31 ilde sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti. İzmir Emniyetin Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününden itibaren İzmir kent merkezi ve dış ilçelerde yapılan kontrollerde kısıtlamaya uymayan 11 kişiye adli işlem ve bin 704 kişiye idari işlem yapıldığı bildirildi. Toplamda bin 715 kişiye toplam 3 milyon 620 bin lira para cezası uygulandığı öğrenildi.

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