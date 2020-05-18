  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ecel ve emel

Âdâb-ı Muâşeret! Ziyareti kısa tutun

Tilâvet secdesi! Secdenin şartları

Affetmek

Liselerde sınıf geçme nasıl olacak? | Lisede sınıfta kalma var mı?
için kalan
Aktüel

İzmir’de kısıtlamaya uymayan bin 448 kişiye ceza

İzmir’de sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı belirlenen bin 448 kişiye, 2 milyon 961 bin 174 lira ceza kesildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 14:57:22 -
İzmir’de kısıtlamaya uymayan bin 448 kişiye ceza

İzmir’de sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı belirlenen bin 448 kişiye, 2 milyon 961 bin 174 lira ceza kesildi.


Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kent merkezinde 100’ü aşkın noktada ve ilçelerde denetimleri sürüyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 16 Mayıs saat 00.00’dan bugün saat 12.00’ye kadar bin 448 kişiye işlem yapıldığı ifade edilirken, toplam 2 milyon 961 bin 174 lira da ceza kesildiği öğrenildi.


Kısıtlamaya uymayanlardan 5’i hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı