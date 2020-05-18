İzmir’de kısıtlamaya uymayan bin 448 kişiye ceza

İzmir’de sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı belirlenen bin 448 kişiye, 2 milyon 961 bin 174 lira ceza kesildi.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kent merkezinde 100’ü aşkın noktada ve ilçelerde denetimleri sürüyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 16 Mayıs saat 00.00’dan bugün saat 12.00’ye kadar bin 448 kişiye işlem yapıldığı ifade edilirken, toplam 2 milyon 961 bin 174 lira da ceza kesildiği öğrenildi.

Kısıtlamaya uymayanlardan 5’i hakkında ise adli işlem başlatıldı.