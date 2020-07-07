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Aktüel

İzmir'de kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-07 23:20:24 -
İzmir'de kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan kişi tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Menemen ilçesinde kendisini polis olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, sivil polis olduğunu belirten bir kişi, Yahşelli Mahallesi'nde oturan iki yaşlı vatandaşı dolandırarak 27 Cumhuriyet altını, 2 bilezik ve 4 bin liralarını aldı.

Menemen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları inceleme sonucu, zanlının R.Y. (39) olduğunu belirledi.

Ekipler, şüpheliyi, ağabeyinin evinde gözaltına aldı. R.Y, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, R.Y'nin evinde yapılan aramada, dolandırılan kişilere ait olduğu tespit edilen altın ve paranın ele geçirildiği öğrenildi.



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