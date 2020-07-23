  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pageskin
Pageskin
Aktüel

İzmir'de kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 2 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-23 13:44:21 -
İzmir'de kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 2 şüpheli yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtıp "FETÖ soruşturmasında isminiz geçecek" diyerek dolandırıcılık yapan 2 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Gümüldür Jandarma Karakol Komutanlığına gelen bir kişi, kendisini telefonla arayıp polis olarak tanıtan kişinin, "İsminiz FETÖ soruşturmasında geçecek" diyerek para talebinde bulunduğunu ve bu kişilere, 20 bin 100 dolar ile 30 Ata altını verdiğini söyleyerek şikayetçi oldu.

Bir kişi daha benzer şikayetle başvurup, 5 bin dolar verdiğini bildirdi.

Başlatılan soruşturma kapsamında zanlıların mağdurlardan birinden yeniden para talep etmesi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, zanlılardan F.Ö, mağdurun birinden 15 Ata altını alırken suçüstü yakalandı.

Diğer şüpheli Z.D ise Kuşadası-Seferihisar yolu üzerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Zanlının üzerinden 4 bin 850 dolar ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı