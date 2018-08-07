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İzmir'de kaza: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

07 Ağustos 2018 Salı 10:37
İzmir'de kaza: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Oğuzhan Akyurt (23) idaresindeki 35 M 0490 plakalı hafif ticari araç, Turgut Özal Bulvarı'nda, Hüseyin Toktaş'ın (71) kullandığı 52 AK 466 plakalı otomobille çarpıştı. 

Kazada yaralanan sürücüler ve otomobilde bulunan Fatma Bayram (57) ile Ayşe Kitmur (54), 112 Acil Servis ekiplerince Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Hüseyin Toktaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 10:37
  1. İZMİR
  2. TİRE
  3. TRAFİK KAZAI
  4. ÖLÜ
  5. YARALI
  6. Hüseyin Toktaş

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