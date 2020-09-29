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Yerel İzmir'de kayıp şahsın cansız bedeni bulundu
Yerel

İzmir'de kayıp şahsın cansız bedeni bulundu

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir süredir kayıp olan şahsın cansız bedeni bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 23:58:00 - 2020-09-30 00:00:51
İzmir'de kayıp şahsın cansız bedeni bulundu

İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki Atakent Mahallesi’nde bulunan bir sitenin 5’inci katında, bir süredir kendisinden haber alınamayan Mehmet Tokmak’ın ölü bedeni bulundu.

İhlas Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, bir süredir kayıp olan şahsın hayatından endişe duyan site görevlileri, polis ekiplerini arayarak durum hakkında bilgi verdi. Yapılan ihbar üzerine siteye gelen polis ekipleri, bir çilingir çağırarak şahsın ikamet ettiği eve girdi.

Ekipler tarafından evde yapılan kontroller sırasında, yalnız yaşayan 50 yaşındaki Mehmet Tokmak’ın hayatını kaybettiği görüldü.

Mehmet Tokmak’a ait ceset, savcı incelemesinin ardından, neden öldüğünün belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, konuya ilişkin soruşturma başlattı.

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