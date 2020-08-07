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Aktüel

İzmir'de kayalığa sıkışan keçiyi Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-08-07 12:40:28 -
İzmir'de kayalığa sıkışan keçiyi Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarındaki Eşek Adası'nda kayalıklarda mahsur kalan keçiyi Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Adanın kuzey yamaçlarında bir keçinin kayalıklar arasında sıkıştığını ve hareket edemediğini gören 60 yaşındaki Zeki Tutkuoğlu, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığına bağlı iki bot ekibi, Tutkuoğlu'nun da yardımıyla kayalığa çıkarak keçiyi sıkıştığı kayalıklardan kurtardı.

Keçi, adadaki doğal ortamına bırakıldı.

Zeki Tutkuoğlu, AA muhabirine ailesiyle balık tutmak için Çiftlikköy Mahallesi'nden denize açıldıklarını, kayalıklar arasında sıkışan hayvanın telef olmasına gönüllerinin razı olmadığını belirterek, "Bir can kurtardığımız için çok mutluyum." dedi.



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