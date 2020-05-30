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Aktüel

İzmir'de kardeşinin boğazından bıçakladığı kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-05-30 14:42:33 -
İzmir'de kardeşinin boğazından bıçakladığı kişi hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde fiziksel engelli bir kişi, tartıştığı abisini boğazından bıçaklayarak öldürdü.

Pancar Mahallesi'nde aynı evde kalan yüzde 87 fiziksel engelli Ömer K. (33) ile abisi Öner K. (36) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesinin ardından yaşanan boğuşma sırasında Ömer K, eline aldığı bıçakla abisinin boğazını kesti. Ömer K'nin akrabalarını arayıp yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Öner K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ömer K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Bir fabrikada çalışan Öner K'nin eşinden boşandığı, bir süredir kardeşiyle birlikte yaşadığı öğrenildi.


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