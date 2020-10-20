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Aktüel İzmir'de kara yolunda erkek cesedi bulundu
Aktüel

İzmir'de kara yolunda erkek cesedi bulundu

Yeniakit Publisher
2020-10-20 12:49:06 -
İzmir'de kara yolunda erkek cesedi bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde kara yolunda erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Torbalı-Aydın kara yolu Çaybaşı Köprüsü'nde hareketsiz yatan bir kişi bulunduğunu görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Üzerinden 30 yaşındaki Sinan Kaya'ya ait kimlik çıkan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ceset, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bu arada, Sinan Kaya'ya bir aracın çarpıp kaçmış olabileceği ihtimali nedeniyle soruşturma başlatıldı.


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