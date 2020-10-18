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Aktüel İzmir'de kanser tedavisi gören çocuklar, "Vosvos'larla" Doğal Yaşam Parkı'nı ziyaret etti
Aktüel

İzmir'de kanser tedavisi gören çocuklar, "Vosvos'larla" Doğal Yaşam Parkı'nı ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-10-18 14:31:49 -
İzmir'de kanser tedavisi gören çocuklar, "Vosvos'larla" Doğal Yaşam Parkı'nı ziyaret etti

İZMİR (AA) - İzmir'de farklı hastanelerde kanser tedavisi gören çocuklar, Hasta Çocuk Evleri Derneği ve "Vosvos İzmir Fun Club" üyelerinin organizasyonuyla Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi.

Bornova'daki Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda bir araya gelen çocuklar, "Vosvos" ve "kaplumbağa" olarak da anılan Volkswagen marka klasik otomobillerin oluşturduğu konvoyla Doğal Yaşam Parkı'na gitti.

Elektrikli araçlarla parkı gezen çocuklar, hayvanları yakından görme fırsatı buldu.

İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sevil Ozan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanser tedavisi gören çocukların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çok fazla dışarıya çıkma şansı bulamadığını dile getirdi.

Onlara moral vermek için bu organizasyonu düzenlediklerini aktaran Ozan, "Amacımız onları ve ailelerin mutlu etmek. Çocuklarımızdan bazıları ilk kez Doğal Yaşam Parkı'na gelerek hayvanları gördü. Ben burayı gezerken onların mutluluğuna şahitlik ettim. Umarım hepsi en kısa sürede hastalıklarını yener." dedi.

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