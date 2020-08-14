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Aktüel

İzmir'de kamyonun kasası otomobilin üzerine devrildi 1 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-14 20:00:57 -
İzmir'de kamyonun kasası otomobilin üzerine devrildi 1 kişi öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Balçova ilçesinde tuğla yüklü kamyonun kasasının devrildiği otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İzmir-Çeşme Otoyolu üzerinde seyreden tuğla yüklü sürücüsünü kimliği henüz tespit edilemeyen 45 TV 766 plakalı kamyon, Kadir Beycioğlu idaresindeki 35 KG 8049 plakalı otomobile çarptı.

Bariyerlere sıkışan otomobil üzerine kamyonun kasası devrildi.

Otomobildeki 16 yaşındaki Bora Beycioğlu araçta sıkışarak hayatını kaybetti. Kazada sürücü ile Hülya Çilem ve Öykü Beycioğlu yaralandı.

Yaralılar, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.

Otomobilde sıkışan çocuğun cesedi itfaiye ekiplerince çıkarılarak, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle çok sayıda tuğlanın döküldüğü otoyolda trafik akışı bir süre aksadı.


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