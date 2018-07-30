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İzmir'de kamyonet 5 metrelik şarampole devrildi: 7 kişi yaralandı

İzmir'de kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, sürücü gözaltına alındı.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 08:04
İzmir'de kamyonet 5 metrelik şarampole devrildi: 7 kişi yaralandı

İzmir Ödemiş'te Süleyman A. idaresindeki 35 AB 671 plakalı kamyonet, Aktaş Barajı yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 5 metrelik şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile Sevim A., Eymen Anıl A., Bilal M., Serpil M., Dudu M. ve Tuğba M. yaralandı.

Sürücü gözaltına alındı

Sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Alkollü olduğu iddia edilen sürücü Süleyman A. tedavisinin ardından gözaltına alındı.

 

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 08:04
  1. İzmir
  2. Ödemiş

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