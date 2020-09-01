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Aktüel İzmir'de kamu binalarına "HES kodu"yla giriş yapılacak
Aktüel

İzmir'de kamu binalarına "HES kodu"yla giriş yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-09-01 23:33:14 -
İzmir'de kamu binalarına "HES kodu"yla giriş yapılacak

İZMİR (AA) - İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasının kullanılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kentte salgınla mücadele çalışmalarını değerlendirdi.

Bu kapsamda, kamu binalarına giren vatandaşlar için HES kodu onayı sorgulanmasına başlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde bulunan kamu binalarına girişte vatandaşlarımızın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasının yapılmasına, HES kodu olmayan vatandaşlarımızın sorgulama yapan görevlilerce Sağlık Bakanlığının HES mobil uygulaması veya e-devlet uygulamasından HES kodu alınması konusunda yardımcı olunmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

- Düğün saatleri de değişti

Kurul, ayrıca daha önce 20.00-22.30 saatleri arasında tedbirlere uyularak yapılmasına izin verilen düğün organizasyonlarının 21.00-23.30 saatleri arasında yapılmasına karar verdi.

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