İzmir’de kalp damarları ters şekilde dünyaya gelen Leo isimli bebek, İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu oldu. İzmir’de kalp damarları ters şekilde dünyaya gelen Leo isimli bebek, İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

İzmir’de kalp damarları ters şekilde dünyaya gelen Leo isimli bebek, İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

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