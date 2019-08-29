İzmir’de kalp damarları ters şekilde dünyaya gelen Leo isimli bebek, İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu oldu.
İzmir’de kalp damarları ters şekilde dünyaya gelen Leo isimli bebek, İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu oldu.29 Ağustos 2019 Perşembe 17:48
İzmir’de kalp damarları ters şekilde dünyaya gelen Leo isimli bebek, İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu oldu.
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