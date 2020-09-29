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Aktüel İzmir'de kafede çıkan yangın hasara neden oldu
Aktüel

İzmir'de kafede çıkan yangın hasara neden oldu

Çıkan dumanların görüş mesafesini düşürdüğü bölgede iki trafik kazası meydana geldi

Yeniakit Publisher
2020-09-29 15:49:52 -
İzmir'de kafede çıkan yangın hasara neden oldu

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki bir kafede çıkan yangın hasara yola açtı.

İzmir Büyükşehir Belediyesince işletilen Yasemin Kafe'nin bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Müşteriler tahliye edilirken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden ekipler, tüp patlaması ihtimaline karşı çevredekileri uzaklaştırdı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, kafenin çatısında hasara yol açtı.

Dumanların çevrede görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle kafenin yakınındaki yolda, iki hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Bir süreliğine yolu trafiğe kapayan polis, helikopterle havadan da trafik düzenlemesi yaptı.

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