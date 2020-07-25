İzmir'de kaçak silah üretilen eve düzenlenen operasyonda 1 kişi yakalandı
İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri, kaçak silah üretildiği belirlenen eve düzenledikleri operasyonda bir kişiyi gözaltına aldı.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Bengisu Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.
Atölyeye dönüştürülen evde, çok sayıda kabza, şarjör, horoz tertibatı, silah gövdesi ve silah üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Olayla ilgili B.A. gözaltına alındı.