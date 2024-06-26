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Yerel İzmir'de kaçak göçmen alarmı
Yerel

İzmir'de kaçak göçmen alarmı

Yeniakit Publisher
2024-06-26 07:04:00 -
İzmir'de kaçak göçmen alarmı

İzmir’in Urla ilçesinde, yasadışı yollarla Yunanistan adalarına geçmeye çalışan bir grup kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Urla ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmenin, lastik bot ile Yunanistan adalarına geçmek için hareket ettiğini belirledi. Aralarında 8 çocuğun da bulunduğu göçmen grubu, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Kıyıya çıkartılan 8'i çocuk olmak üzere 22 kaçak göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. (DHA)

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