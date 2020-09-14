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Aktüel İzmir'de kaçak 31 kilogram tütün ile 10 şişe etil alkol ele geçirildi
Aktüel

İzmir'de kaçak 31 kilogram tütün ile 10 şişe etil alkol ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-14 21:07:46 -
İzmir'de kaçak 31 kilogram tütün ile 10 şişe etil alkol ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Menemen ilçesinde, kaçak 31 kilogram tütün ile 10 şişe etil alkol ve 77 paket sigara ele geçirildi.

Menemen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçak tütün ve etil alkol ticareti yapanlara yönelik çalışma kapsamında 30 Ağustos Mahallesi'ndeki ruhsatsız iş yerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada kaçak olduğu tespit edilen 31 kilogram tütün, 10 şişe etil alkol ve 77 paket sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi K.E. (51) hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan hakkında yasal işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

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