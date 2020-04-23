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Aktüel

İzmir'de jandarmadan çocuklara sürpriz kutlama

Doğum günü 23 Nisan olan çocuğa, jandarma ekibi hediye götürdü

2020-04-23 18:36:03 -
İzmir'de jandarmadan çocuklara sürpriz kutlama

İZMİR (AA) - İzmir'de jandarma ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla köy ve mahallelerdeki çocuklara sürprizler yaptı.

Jandarma ekipleri, köy ve mahallerde evlerinin balkon ve bahçelerinde bulunan çocuklara bayrak dağıttı. Jandarma, anonslarla çocukların bayramlarını tebrik etti.

Çobanlık yapan babalarının başka bir köyde bulunması nedeniyle doğum günü de olan 23 Nisan'ı buruk geçiren İzmir'in Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi'nde yaşayan 6 yaşındaki Burak Baksi ile 12 yaşındaki ablası Büşra Baksi'ye, jandarma ekibi sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Çocuklar, kendilerine hediyeler getiren jandarma ekibine teşekkür etti.


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