İzmir'de itfaiye merkezinde video çeken kadınlar sosyal medyada infiale neden oldu!

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait eğitim merkezinde itfaiye araçlarıyla sosyal medya için video çeken iki kadın infial uyandırdı.

Sosyal medyada daha fazla izlenmek için ilginç hareketler yapan kişilere dahil olan iki kadının çektiği videoda; kadınlardan birinin itfaiye aracını kullanırken, diğer ikisinin ise aracın arkasında seyahat ettiği anlar yer aldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu zaman diliminde çekilen görüntülere sosyal medyada çok sert tepkiler geldi.

Devletin malını sorumsuzca kullandılar

Olay İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait Toros Yangın Eğitim Merkezi'ne gelen 3 kadın, eğitim merkezine girmesiyle başladı. Burada itfaiye araçlarını kullanan ve araçların arkasında seyahat eden kadınlar, o anları cep telefonu ile görüntüleyerek sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Belediyenin itfaiye araçlarını sorumsuzca kullanan kadınların davranışları ve buna müsaade eden personeller büyük tepki çekerken, bazı vatandaşlar İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni sorumsuz davranmakla suçladı.

Sosyal medyada infial uyandırdı

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada infial meydana getirdi. Toros Yangın Eğitim Merkezi'nde çekilen videoda, kadınlardan biri itfaiye aracını kullanırken, diğer ikisi ise aracın arkasına asılarak seyahat etti. Kadınların aracı kullandığı esnada, yolcu konumunda ve aracın arkasında bir itfaiye personelinin yer aldığı görüldü.

Öte yandan videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşan kadınların 'Yangın var dediler geldik' ifadesi ise dikkati çekti.

Rezil görüntülere sosyal medyada sert tepki gösteren bazı kullanıcılar “İlk başta izlediğimde pandemiden dolayı seyyar genel ev zannettim. Değilmiş Chp İzmir büyük şehir belediyesinin itfaiye arabasıymış” yorumunda bulundu.

Personellere soruşturma

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından gelen tepkilere cevap veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi resmi hesabı, "Merhaba, halkımızın can ve mal güvenliğini korumakla görevli itfaiye teşkilatımızın böyle bir olayla anılması kabul edilemez. Yetkili birimler bilgilendirilmiş ve konuyla ilgili sorumlular hakkında soruşturma başlatılmıştır." açıklamasında bulundu.