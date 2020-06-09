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Aktüel

İzmir'de istinat duvarı çöktü, yaralanan olmadı

Yeniakit Publisher
2020-06-09 14:50:13 -
İzmir'de istinat duvarı çöktü, yaralanan olmadı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde, bir ekmek fabrikasının bitişiğindeki istinat duvarında çökme meydana geldi.

Balatçık Mahallesi'ndeki bir ekmek fabrikasının bitişiğindeki istinat duvarının çökmesi üzerine durum polis ve itfaiyeye bildirildi.

Olay yerine sevk edilen İzmir İtfaiyesi Toros Arama Kurtarma ekipleri, köpeklerle arama yaptı.

İnşaat çalışmaları nedeniyle yaşandığı tahmin edilen göçüğün altında kimsenin bulunmadığı belirlendi.

Göçük çevresinde güvenlik önlemi alındı.


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