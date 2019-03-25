İzmir’de işsizlik oranı azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, İzmir’de 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsizlik sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre 2 bin kişi artarak 265 bin kişi oldu.

İzmir’de işsizlik oranı 0,2 puanlık azalış ile yüzde 13,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde 0,6 puanlık azalışla yüzde 10,8, kadınlarda ise 0,4 puanlık artışla yüzde 19,3 oldu. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 3,5 puanlık azalış ile yüzde 23 oldu. Aynı yılda İzmir’de tarım dışı işsizlik oranı bir önceki yıla göre 0,5 puanlık azalışla yüzde 14,6 olarak tahmin edildi.

İzmir’de istihdam oranı yüzde 48,5 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, İzmir’de istihdam edilenlerin sayısı 2018 yılında, geçen yıla göre 52 bin kişi artarak 1 milyon 663 bin kişi, istihdam oranı ise 1 puan artarak yüzde 48,5 oldu. İzmir’de erkeklerde istihdam oranı 1,2 puan artarak yüzde 66,1, kadınlarda ise 0,7 puanlık artışla yüzde 31,2 olarak gerçekleşti. Bu yıl, İzmir’de tarım sektöründe çalışan sayısı 20 bin kişi azaldı, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 72 bin kişi arttı. İzmir’de istihdam edilenlerin yüzde 8,5’i tarım, yüzde 32,4’ü sanayi, yüzde 59,1’i ise hizmetler sektöründe yer aldı. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında hizmetler sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,2 puan, sanayi sektörünün payı 1,3 puan artarken, tarım sektörünün payı 1,5 puan azaldı.

İzmir’de iş gücü 2018 yılında bir önceki yıla göre 54 bin kişi artarak 1 milyon928 bin kişi olurken, iş gücüne katılma oranı 1 puan artarak yüzde 56,2 oldu. Erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,9 puan artarak yüzde 74,1 olurken, kadınlarda ise 1 puanlık artışla yüzde 38,7 olarak gerçekleşti. Kadınlarda en yüksek işsizlik oranı ise TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) Bölgesi’nde oldu.

Kadınlarda işsizlik oranının en yüksek olduğu bölge yüzde 33,2 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) olurken, bunu yüzde 20 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) ve yüzde 19,3 ile TR31 (İzmir) takip etti.