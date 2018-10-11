İzmir'de işçilerin üzerine demir parça düştü: Yaralılar var

Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Aliağa'daki bir sanayi kuruluşunda taşeron olarak bakım yapan işçilerin üzerine demir parça düştü. Kazada, H.G. B.G. ve N.A. yaralanarak Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı 3 işçiden N.A.'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Öte yandan, diğer iki işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.