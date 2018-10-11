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İzmir'de işçilerin üzerine demir parça düştü: Yaralılar var

Aliağa ilçesinde, bir sanayi kuruluşunda işçilerin üzerine demir düşmesi sonucu meydana gelen iş kazasında 1'i ağır 3 işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı

11 Ekim 2018 Perşembe 15:05
İzmir'de işçilerin üzerine demir parça düştü: Yaralılar var

Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Aliağa'daki bir sanayi kuruluşunda taşeron olarak bakım yapan işçilerin üzerine demir parça düştü. Kazada, H.G. B.G. ve N.A. yaralanarak Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı 3 işçiden N.A.'nın durumunun ağır olduğu belirtildi. 
Öte yandan, diğer iki işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. 

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 15:05
  1. izmr
  2. kaza

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