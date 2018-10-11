İzmir'de işçilerin üzerine demir parça düştü: Yaralılar var
Aliağa ilçesinde, bir sanayi kuruluşunda işçilerin üzerine demir düşmesi sonucu meydana gelen iş kazasında 1'i ağır 3 işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı11 Ekim 2018 Perşembe 15:05
Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Aliağa'daki bir sanayi kuruluşunda taşeron olarak bakım yapan işçilerin üzerine demir parça düştü. Kazada, H.G. B.G. ve N.A. yaralanarak Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı 3 işçiden N.A.'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.
Öte yandan, diğer iki işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
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