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Aktüel İzmir'de iki bina arasında mahsur kalan kedi duvar kırılarak kurtarıldı
Aktüel

İzmir'de iki bina arasında mahsur kalan kedi duvar kırılarak kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-13 11:56:06 -
İzmir'de iki bina arasında mahsur kalan kedi duvar kırılarak kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde iki apartman arasında kalan "Aşık" isimli kedi, bir apartmanın duvarı kırılarak kurtarıldı.

Tuna Mahallesi 1675 Sokak'taki iki apartman arasında bir kedinin olduğunu fark eden mahalle sakinleri, kendi çabalarıyla kediyi çıkaramadı. Sosyal medyadan da kedinin çıkarılması konusunda yardım isteyen paylaşımlarda bulunuldu.

Olay yerine gelen ekipler, duvar kırılmadan kedinin kurtarılamayacağını görerek binanın taşıyıcı bölümlerine zarar vermeden kırma işlemi gerçekleştirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yaklaşık 1 saat süren operasyonla duvarı delerek Yasemin Saymaz'a ait olduğu belirlenen "Aşık" isimli kediyi kurtardı.

Kedinin kurtarılma operasyonunu takip eden Karşıyaka Belediye Başkanı Cemal Tugay, kedinin iki apartman arasında sıkıştığı yerden duvar delinerek kurtarıldığını belirterek, "Bu güzel anların yaşanmasında emeği olan duyarlı vatandaşlarımıza ve çalışanlarımıza çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kedinin sahibi Yasemin Saymaz da Aşık ve Maşuk isimli kardeş iki kedisinin bulunduğunu, Aşık'ın İzmir'deki 30 Ekim'de meydana gelen depremden bu yana kayıp olduğunu belirtti.

Apartmanın 20 gündür kapalı olduğunu ifade eden Saymaz, kedinin 42 gün boyunca sıkıştığı boşlukta kaldığını öne sürdü.

Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Çağlayan İnanlı da kedinin 30 Ekim'deki depremden bu yana iki bina arasında yaşamasının imkansız olduğunu ifade ederek, "Muhtemelen deprem sonrasında sokakta yaşamıştır. 4-5 gün önce evine dönmeye çalışırken iki bina arasına düştüğünü tahmin ediyoruz." dedi.


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