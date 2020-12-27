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Yerel İzmir'de iki aile arasında büyük kavga
Yerel

İzmir'de iki aile arasında büyük kavga

İzmir'de iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 08:53:00 -
İzmir'de iki aile arasında büyük kavga

İzmir'in Karabağlar ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Sarıyer Mahallesi'nde komşu iki aile arasında bilinmeyen bir sebeple sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgayı dönüşmesi üzerine, mahalle sakinleri durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı büyümeden önledi.

Kavgada hafif yaralanan 4 kişi ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozkaya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerinin, olaya karışan kişileri ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürdüğü öğrenildi.

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