İzmir'de icraat yok kibir zirvede

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yönetiminde İzmir halkı hem sel hem de susuzlukla boğuşurken Başkan Soyer kendi sosyal medya hesaplarından kendine övgüler yağdırmaya devam ediyor. İhale yolsuzluklarının belgeli bir şekilde ortaya döküldüğü İzmir Büyükşehir Belediye'sinde icraattan çok kibir hakim. Soyer'in bu şekilde kendini övmesi ise büyük tepki çekiyor.

Hem susuzluk hem de sel!

Yıllardır CHP'li Başkanların yönettiği İzmir'de sel ve susuzluk bir arada yaşanıyor.

Sık sık alt yapı eksikliği nedeniyle sel görülen İzmir'de her yıl vatandaşlar aynı eziyeti çekiyor.

Selin yanında izmir bir yandan da susuzluk çekiyor. Zaman zaman medyaya ilginç görüntüler de geliyor.

Enver'e kaymaklı ihale verdiler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Ocak 2021'de yaptığı ihalede 18 günlük 'yazarlık atölyesi' açmak için 238 bin 500 liralık ihaleye çıkıldı. Buraya kadar her şey normalken, ihale şartnamesine "İhaleyi alan firma atölye derslerini gazeteci Enver Aysever'e verdirmek zorunda" anlamında şart konuldu. Enver'in günlüğü 13 bin 250 liraya gelirken konaklama ve yemek masraflarının da belediye tarafından karşılanacağı ortaya çıktı.

Soyer'e dava açtı

Enver Aysever, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e dava açacağını açıkladı. "Sayın Soyer ısrarlı çağrılarımı yanıtsız bıraktığı için bu yola başvurmak zorunda kaldım" diyen Aysever, "Sessiz kalarak bu izlenimi oluşturan Soyer yazık ki olumsuz algının sorumlusudur" dedi.