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İzmir’de heykel şöleni başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 7.

14 Eylül 2019 Cumartesi 09:41
İzmir’de heykel şöleni başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 7. kez düzenleyeceği Uluslararası Heykel Çalıştayı İnciraltı’nda başlıyor. Çalıştaya Türkiye’nin yanı sıra Kosova, Romanya, İtalya, Hollanda, İran ve Belarus’dan sanatçılar katılacak. Ortaya çıkacak eserler daha sonra kentin farklı noktalarına yerleştirilecek.


İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 15 Eylül-15 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenleyeceği “7. Uluslararası Heykel Çalıştayı” için geri sayım başladı. Bu yılki konusu “Taş ve Metal” olan heykel çalıştayına 244 başvuru yapıldı. Jürinin belirlediği 8 heykeltıraştan 2’si Türkiye’den. Sanatçılar eserlerini İnciraltı Demokrasi Meydanında kurulacak açık hava işliklerinde hazırlayacak. 30 günlük bir çalışmayla ortaya çıkacak heykeller, daha sonra kentin çeşitli noktalarına yerleştirilecek.


Çalıştay süresince güzel sanatlar fakültelerinin heykel bölümü öğrencileri sanatçılara asistanlık yapacak. Böylece heykeltıraşlar ve üniversite öğrencileri arasında bir diyalog kurulacak. Öğrenciler sanatçıların deneyim ve bilgilerinden yararlanacak. Çalıştayın, İnciraltı Demokrasi Meydanında halka açık olarak yapılması ise her yaştan İzmirlinin yapım ve yaratım süreçlerine dahil olmasını sağlayacak.



Jüride kimler var?


7. Uluslararası Heykel Çalıştayı Seçici Jürisi, gelen proje dosyalarını seçerken, tasarımların kent dokusuna uygunluğu, malzeme ve proje ilişkisi, tema ile uyumu ve kent ölçeğine uygun olması gibi kriterleri göz önünde bulundurdu. Yarışmaya başvuran eserleri büyük bir titizlikle inceleyen Seçici Jüri, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Üyesi Yarkın Biçer, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Üyesi Yıldız Güner, Heykeltraş Kemal Tufan, Heykeltraş- Proje Koordinatörü Esen Kesecioğlu ve Heykeltraş Proje Koordinatörü Yücel Tonguç Sercan’dan oluştu.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 09:41
  1. sanat

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