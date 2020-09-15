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Aktüel İzmir'de helikopter destekli tefeci operasyonu: 15 gözaltı
Aktüel

İzmir'de helikopter destekli tefeci operasyonu: 15 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 10:34:48 -
İzmir'de helikopter destekli tefeci operasyonu: 15 gözaltı

İZMİR (AA) - İzmir'de helikopter destekli düzenlenen tefeci operasyonunda 15 zanlı gözaltına alındı.

Kınık Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tefecilik yapmak suretiyle vatandaşlardan haksız menfaat sağladıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Aliağa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kınık, Torbalı, Bergama, Foça ilçesi ile Manisa'nın Soma ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Helikopter destekli operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adresleri ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 5 av tüfeği, 12 fişek, çok sayıda senet, başkalarına ait nüfus cüzdanı, sahte sürücü belgesi ile haksız kazanç olarak elde edildiği değerlendirilen 44 bin 300 lira ele geçirildi.

Zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, operasyon anı polis helikopteri tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin adreslerinde arama yapılması yer alıyor.

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