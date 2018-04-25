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İzmir'de havaların ısınmasıyla ortaya çıktılar

Çeşme ilçesindeki Şifne Koyu'nda, angut kuşları görüntülendi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 15:39
İzmir'de havaların ısınmasıyla ortaya çıktılar

Ördek türü olan angut kuşları Çeşme'nin Şifne Mahallesi kayalıklarını mesken tuttu.

Kayalıklarda 2 anne angut kuşu, 8 yavrusuyla denize dalarak yosun yedi. Yavruların denizde annelerinden uzaklaşmamak için büyük çaba harcadığı görüldü.

Annelerine yetişemeyen bazı yavrular, etrafta dolaşan martılardan korunmak için sık sık denize daldı. Anne angut kuşu, yavrusuna saldıran martıyı denizden havalanarak uzaklaştırdı.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 15:39
  1. Çeşme

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