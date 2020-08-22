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Aktüel İzmir'de hareket halindeki otomobilden düşerek ölen kadının eşi gözaltına alındı
Aktüel

İzmir'de hareket halindeki otomobilden düşerek ölen kadının eşi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-22 11:01:18 -
İzmir'de hareket halindeki otomobilden düşerek ölen kadının eşi gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde hareket halindeki otomobilden düşen kadın, başka bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi, eşi gözaltına alındı.

Umurbey Mahallesi Karşıyaka Caddesi'nde H.C'nin kullandığı otomobildeki 4 çocuk annesi Emir C. (36), hareket halindeki otomobilden düştü.

Yoldan geçen başka bir minibüsün çarptığı kadın, kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Kadının çocuklarının da bulunduğu otomobilde eşiyle tartıştığı, hareket halindeki otomobilin kapısını açarak atladığı iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında kadının eşi H.C. gözaltına alındı, kadının cesedi İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.






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