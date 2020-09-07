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Gündem İzmir'de gece yarısı silahlar konuştu
Gündem

İzmir'de gece yarısı silahlar konuştu

İzmir'de dolmuş şoförlüğü yapan T.O.(25), husumetli olduğu Batuhan Çakal'ı (18) tabanca ile başından vurarak öldürdü.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 04:05:00 -
İzmir'de gece yarısı silahlar konuştu

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde gece saat 00.30 sıralarında 7532 sokakta meydana gelen olayda, Karşıyaka taraftarı olan Batuhan Çakal, arkadaşları ile birlikte parkta pankart yaptı. Daha sonra arkadaşlarından ayrılan Çakal evine gittiği sırada, aralarında daha önceden husumet bulunan T.O. dolmuş ile Çakal'ın yanına yaklaşarak silahla ardı ardına ateş açtı. Çakal başına isabet eden kurşunla kanlar içerisinde kalırken, şüpheli ise hızla olay yerinden kaçtı.

Olaya şahit olan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Başına gelen kurşunla ağır yaralanan Çakal, ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çakal yapılan müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.

Silahla kurşun yağdırdıktan sonra dolmuşla evine giden T.O., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak sağlık kontrolünün ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne getirildi.

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