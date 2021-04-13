İzmir'de film gibi olay! Taksiciler bile şaşırdı: Senelerdir bu işi yapıyoruz ilk feda başımıza geldi

Olay, akşam saat 19.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir taksi durağının önünde meydana geldi. İddiaya göre, 35 TC 5478 plakalı taksinin şoförü Murat Ç., aracın anahtarını kontak üzerinde bırakarak ihtiyaç molası için taksi durağının içerisine girdi.

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Son dakika haberi! İzmir’in Karşıyaka ilçesinde müşteri gibi bindiği ticari taksiyi kaçıran şüpheli kadın, bir yayaya çarparak yoluna devam etti. Peşine takılan diğer ticari taksiler tarafından önü kesilerek durdurulan kadın sürücü, polis ekiplerine teslim edildi.

Olay, akşam saat 19.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir taksi durağının önünde meydana geldi. İddiaya göre, 35 TC 5478 plakalı taksinin şoförü Murat Ç., aracın anahtarını kontak üzerinde bırakarak ihtiyaç molası için taksi durağının içerisine girdi.

Bir süre sonra Neşe K., isimli şüpheli kadın, müşteri gibi yöneldiği taksinin arka koltuğuna oturdu. Yolcuyu gören Murat Ç., kısa bir süre sonra aracına yöneldiği esnada, ön koltuğa geçen Neşe K., aracı çalıştırıp uzaklaştı.

Kaçırdığı araç ile yayaya çarptı

Bunu gören araç sürücüsü ile taksi durağındaki diğer sürücüler harekete geçti. Durak önünde bekleyen taksilere binen sürücüler, Neşe K., idaresindeki aracı takibe aldı. Yakınlarda bulunan pazar yerinin olduğu sokağa giren Neşe K., Y.T. isimli yaya haldeki kadına çarparak yoluna devam etti. Koordineli bir şekilde aracı takip eden taksi sürücüleri bir süre sonra otomobilin önünü keserek Neşe K'yi durdurmayı başardı. Araçtan indirilen Neşe K., ihbar üzerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Öte yandan, otomobilin çarptığı Y.T'nin ayağının kırıldığı ve kaldırıldığı hastanede ameliyata alınacağı öğrenildi.

"Telsiz konuşmalarını duydukça güzergah değiştirdi”

Görgü tanığı taksi şoförlerinden Kürşat Kaya (42), olay anında şoför arkadaş ihtiyaç molası için durağa geldi ve o anda bir kadın yolcu taksiye bindi diyerek yaşanılan anları şöyle anlattı: "Şoför arkadaş burada ihtiyaç molası verirken, arka koltuktan ön koltuğa geçen kadın şahıs, aracı çalıştırdıktan sonra pazar yerine doğru ilerledi. Kadın, pazar yerinde bir yayaya çarpıp kaçmaya devam ederken, biz de sistemden aracın yönünü takip ederek, araç sürücüsü arkadaşlara kaçan aracın konumunu telsizden anons ettik.