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Gündem İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyonda 17 firari sanık ve şüpheli yakalandı
Gündem

İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyonda 17 firari sanık ve şüpheli yakalandı

İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerinde saklandıkları tespit edilen firari 23 sanık ve şüpheliden 17'si gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 10:26:00 -
İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyonda 17 firari sanık ve şüpheli yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ/PDY terör örgütüne mensubiyeti sebebiyle savcılık ve mahkemelerce haklarında soruşturma, kovuşturma yürütülen ve firari olmaları sebebiyle aranmakta olan 23 şüpheli ve sanığın "gaybubet evi" olarak adlandırılan örgüte ait hücre evlerinde kaldıklarının tespit edilmesi üzerine çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, bugün düzenlenen operasyonda 17 sanık ve şüphelinin yakalandığı, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

 

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