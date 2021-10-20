  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Palu ailesi hakkında flaş karar! "İçinizde cin var" deyip...

TBMM'de kabul edildi: Mehmetçik'in görev süresi 1 yıl uzatıldı!

Tehlikeli kavga: "Bunlar PKK'lı" diye bağırdı, ortalık bir anda karıştı!

Bakan Mustafa Varank Türkiye'nin ilk yerli ve milli şanzımanını tanıttı

Dikkat çeken açıklama: İngiltere'nin boşluğunu Türkiye doldurabilir!

Türkiye'den çok net Doğu Akdeniz mesajı: Pazarlık konusu olamaz

Nasıl gerçekleştiği bilinmiyor... Mezarlıkta dehşete düşüren olay! Çantayı açan polisler korkunç görüntüyle karşılaştı

Polisi sürükleyen CHP'li isim tutuklandı, savunması 'pes' dedirtti: Beyefendi biriyim

Uzman isim açıkladı: Altın kaça kadar çıkabilir, kaça kadar düşebilir?

Taksim'de çarşaflı genç kızlara hakaret eden 'kokona' mahkemede kıvırdı!
Gündem İzmir'de FETÖ'nün emniyet mahrem kadın yapılanması soruşturmasında 32 kişi gözaltına alındı
Gündem

İzmir'de FETÖ'nün emniyet mahrem kadın yapılanması soruşturmasında 32 kişi gözaltına alındı

İzmir merkezli 5 ilde FETÖ'nün emniyet mahrem kadın yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltı kararı verilen 39 kişiden 32'si yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 08:35:00 -
İzmir'de FETÖ'nün emniyet mahrem kadın yapılanması soruşturmasında 32 kişi gözaltına alındı

Emniyet, mahrem kadın yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği yönünde tanık beyanı ve garson gizli tanıktan ele geçirilen dijitallerde fişleme bilgisi bulunan, 5'i ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen ve HTS incelemesinden örgütsel irtibatı tespit edilen 39 kişiye yönelik İzmir merkezli, İstanbul, Bursa, Zonguldak ve Manisa'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Ekiplerce yapılan çalışmada şüphelilerden 32'si gözaltına alındı.

Haklarında gözaltı kararı verilen 39 kişinin örgüt içerisindeki sözde görev dağılımına göre birinin "genel müdür", diğerlerinin de "öğretmen" olarak adlandırıldığı öğrenildi.

Şüpheliler arasında 1 öğretmen, 3 ebe ve 1 Kur'an kursu öğreticisinin bulunduğu belirtildi.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Gül, Özdemir Bayraktar'a bu fotoğrafla veda etti!
Gündem

Abdullah Gül, Özdemir Bayraktar'a bu fotoğrafla veda etti!

Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar için taziye mesajı yayımlayan eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, paylaşımında Bayraktar ailesinin..
Tehlikeli kavga:
Yerel

Tehlikeli kavga: "Bunlar PKK'lı" diye bağırdı, ortalık bir anda karıştı!

Trabzon'da kent merkezinde eski karısının bulunduğu aracı görünce laf atmaya başlayan şahıs, aracın içinden kesici aletlerle çıkan 3-4 kişil..
Zorlu lekelerden beyaz sirke ile kurtulun
Kadın - Aile

Zorlu lekelerden beyaz sirke ile kurtulun

Günlük hayatımızda birçok malzemelerle içli dışlı oluyoruz.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay