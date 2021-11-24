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Gündem İzmir’de FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Gündem

İzmir’de FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İzmir'de FETÖ'nün gaybubet evlerine yönelik eş zamanlı operasyonda 31 kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 04:40:00 -
İzmir’de FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstihbarat ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda sık sık ev değiştiren ve herhangi bir örgütsel kaydı bulunmayan kişilere kiralanan evlerde saklanan şüphelileri tespit etti. Örgütün ‘Gaybubet Evi’ olarak adlandırdığı hücre evlerini teknik ve fiziki takibe alan polis, eş zamanlı operasyon gerçekleştirirdi.

31 şüpheli yakalandı

Operasyon kapsamında aralarında emniyet ve jandarma mahrem yapısı içerisinde bulunan mahrem imamlar, Bölge Talebe Mesulleri (BTM), meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürü ve komiser ile 1 emekli askerin de bulunduğu 31 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel dijital materyal ve sahte kimlik ele geçirildi. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Emniyete müdürlüğüne götürüldü.

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