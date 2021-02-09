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Yerel İzmir'de feci olay!
Yerel

İzmir'de feci olay!

İzmir’in Bornova ilçesinde, bir iş yerinin çatısına tamirat için çıkan işçi, çatıdan düşerek yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 00:43:00 -
İzmir'de feci olay!

Olay akşam saatlerinde, Karacaoğlan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Murat Kara (34), bir iş yerinin çatısını onarmak için çatıya çıktı. Bir süre sonra Kara, yaklaşık 8 metre yükseklikten zemine düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen ambulans ile ağır yaralı durumdaki Kara, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Murat Kara, yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekiplerince, iş yeri sahibi ve mülk sahibinin şüpheli olarak ifadelerinin alınacağı öğrenildi.

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