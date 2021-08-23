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Aktüel İzmir'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Aktüel

İzmir'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var

İzmir'in Balçova ilçesinde taksinin TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-23 16:13:00 -
İzmir'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var

İzmir-Çeşme otoyolu Balçova viyadüğü yakınlarında seyir halinde olan Engin B. (43) idaresindeki 35 T 5623 plakalı taksi, önünde seyreden Selman A. (38) yönetimindeki 35 KC 1060 plakalı tırın dorse kısmına çarptı.

Kazada taksi sürücüsü araçta sıkıştı. Yolcu konumundaki Kazakistan uyruklu Umıt A. (27) yaralandı, Dınara Utegenova (31) ise hayatını kaybetti.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekiplerince Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Umıt A. ve Engin B'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

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