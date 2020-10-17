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Yerel İzmir'de feci kaza! Motosiklet sürücüsü öldü
Yerel

İzmir'de feci kaza! Motosiklet sürücüsü öldü

İzmir'de otomobil ile motosiklet çarpıştı. Feci kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 07:00:00 -
İzmir'de feci kaza! Motosiklet sürücüsü öldü

Kaza, dün gece saat 23.30 sıralarında İzmir'de Ege Caddesi üzerinde meydana geldi. Adem B., idaresindeki Renault marka 45 ACJ 137 plakalı otomobil, 1159 sokak üzerinden caddeye çıkarak sola dönüş yapmak isterken, iddiaya göre ters istikametten gelen Fatih Solmaz (34) idaresindeki 15 TA 642 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yolcu konumundaki Tolga D (30) yola savrulurken, durumu gören çevredeki vatandaşlar tarafından olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri çağırıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Fatih Solmaz’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ağır yaralı durumdaki Tolga D., ise ambulansa alınarak Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, otomobil sürücüsü Adem B., ekipler tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, Solmaz’ın kaza haberini alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirdi. Savcının incelemesinin ardından Solmaz’ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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